Крупный обман россиян, трагедия в «звездном доме» и другие события дня

Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в Twitter слова соболезнования родственникам и близким погибших в пожаре, произошедшем в жилом доме на Никитском бульваре.
Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма
Берлин уведомил Москву об отмене пятой встречи руководителей российских и германских образовательных и научно-исследовательских организаций двух стран, запланированной в Казани 4-6 февраля 2019 года.
Россиян решили сажать за брань
Законопроекты о запрете на явное неуважение к госсимволам и госорганам в интернете и о запрете на распространение фейковых новостей уже приняты Госдумой в первом чтении.
Италия заблокировала заявление ЕС
Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы.
Зеленский неприятно удивил Запад
Претендующий на пост президента Украины актер Владимир Зеленский «расстроил» западных послов.
Миллионы россиян получат пенсию раньше
Повышение пенсионного возраста не коснется негосударственных пенсий.
Россиян обманывают с помощью «ГОСТа»
Треть продукции, на которую нанесена маркировка "ГОСТ", на самом деле ГОСТу не соответствует.
Жена Децла анонсировала выход нового видео от рэпера
Супруга Децла Юлия Толмацкая анонсировала выход нового музыкального видео рэп-исполнителя.
Вражде Плющенко и Ягудина пришел конец
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов положить конец давней вражде со своим коллегой, чемпионом Солт-Лейк-Сити-2002 Алексеем Ягудиным.
Найден самолет с пропавшим футболистом
Пропавший самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту найден на дне пролива Ла-Манш.