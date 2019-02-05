ООН озаботилась наемниками в Африке

Он призвал страны быстрее присоединяться к принятой в 1989 году Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. Гутерриш отметил, что к настоящему времени это сделали только 35 стран. В феврале 36-м государством станет Экваториальная Гвинея

По его словам, сейчас по всей Центральной Африке наблюдается практически «беспрепятственный поток оружия и иностранных вооруженных субъектов». Решающее значение для решения этой проблемы должно играть сотрудничество в области пограничного контроля. Любая страна должна иметь возможность осуществлять монополию на применение силы на своей территории, добавил генсек ООН.

Гутерриш также предложил создавать совместные механизмы наблюдения за безопасностью границ и призвал уточнить и расширить понятие «наемник». Он считает, что сейчас его определение достаточно узкое и создает трудности для эффективных расследований и судебного преследования.