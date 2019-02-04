Евросоюз в целом и Испания в частности не допускают возможности военного вмешательства для урегулирования кризиса в Венесуэле, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.
"Для нас, ЕС, и для Испании в частности, военное вторжение исключено, мы ни в коем случае этого не поддержали бы", — заявил Боррель журналистам в Брюсселе, где в понедельник проходят консультации ЕС и Лиги арабских государств.
В понедельник Испания признала председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны с тем, чтобы он объявил о проведении новых выборов главы государства. Соответствующее заявление сделал испанский премьер-министр Педро Санчес.
МИД Испании рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Венесуэлу.
Утром в понедельник помимо Испании временным президентом Венесуэлы Гуаидо признали Франция, Португалия, Швеция, Великобритания, Австрия, Нидерланды, Германия, Латвия, Литва, Финляндия и Дания.
Ранее Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Источник РИА Новости в Брюсселе в понедельник сообщил, что Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы.