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Глава ЕП призвал все страны ЕС признать Гуаидо главой Венесуэлы 

RT на русском 29 минут назад
Фото: Reuters
Председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни призвал все страны — члены Евросоюза признать главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны.
«От имени Европейского парламента хочу поблагодарить все страны, которые уже признали Хуана Гуаидо в качестве законного временного президента Венесуэлы. Призываю всех остальных членов ЕС сделать то же самое», — написал он в Twitter.
31 января ЕП признал Гуаидо «легитимным временным президентом» и призвал ЕС принять аналогичное решение. СМИ сообщили, что Италия заблокировала заявление.
4 февраля ряд стран ЕС, включая Германию, Францию, Великобританию, признали Гуаидо.
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В мире , ЕС , Европарламент , Венесуэла
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