Председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни призвал все страны — члены Евросоюза признать главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны.
«От имени Европейского парламента хочу поблагодарить все страны, которые уже признали Хуана Гуаидо в качестве законного временного президента Венесуэлы. Призываю всех остальных членов ЕС сделать то же самое», — написал он в Twitter.
31 января ЕП признал Гуаидо «легитимным временным президентом» и призвал ЕС принять аналогичное решение. СМИ сообщили, что Италия заблокировала заявление.
4 февраля ряд стран ЕС, включая Германию, Францию, Великобританию, признали Гуаидо.