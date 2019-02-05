Мадуро назвал два варианта будущего для Гуаидо

Президент страны Николас Мадуро задался вопросом о будущей судьбе лидера оппозиции Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом страны, и предположил два варианта развития событий.

"Что произойдет 23 февраля, когда исполнится 30 дней его неконституционного мандата? Он будет продолжать исполнять полномочия виртуально? До какого срока? До 2025 тоже (срок окончания полномочий Мадуро — ред)? Или до тех пор, пока не закончит тюрьмой по решению Верховного суда страны? До каких пор?", — задался риторическими вопросами Мадуро, трансляция выступления которого ведется в Twitter.

Как отмечал ранее генсек Организации американских государств Луис Альмагро в интервью CNN , месяц — это не срок временных полномочий Хуана Гуаидо, провозгласившего себя исполняющим обязанности президента страны. По его словам, 30 дней — это срок, чтобы созвать выборы в стране, а Гуаидо может быть временно исполняющим обязанности до избрания нового президента.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

В понедельник 15 стран-членов ЕС пополнили ряды тех, кто считает, что Николас Мадуро не может быть легитимным главой государства, при этом официально от имени Евросоюза о таком решении заявлено не было. По словам источника РИА Новости в Брюсселе, подобное заявление было заблокировано Италией.

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.