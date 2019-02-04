Германия признала Гуайдо президентом Венесуэлы 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия признаёт главу оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.
Гуайда также признали лидером страны Великобритания, Франция, Испания, Австрия и Дания. Италия наложила вето на заявление Евросоюза о признании оппозиционера главой государства, информирует «Политика сегодня».
Как ранее писал News.ru, в Кремле оценили решение стран ЕС признать главу оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, который сам провозгласил себя главой государства вместо законно избранного Николаса Мадуро.