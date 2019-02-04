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Германия признала Гуайдо президентом Венесуэлы 

News.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия признаёт главу оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.
Гуайда также признали лидером страны Великобритания, Франция, Испания, Австрия и Дания. Италия наложила вето на заявление Евросоюза о признании оппозиционера главой государства, информирует «Политика сегодня».
Как ранее писал News.ru, в Кремле оценили решение стран ЕС признать главу оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, который сам провозгласил себя главой государства вместо законно избранного Николаса Мадуро.
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В мире , Николас Мадуро , Ангела Меркель , ЕС , Венесуэла , Германия , Испания , Великобритания , Франция
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