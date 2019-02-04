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Самолет с премьером Эстонии не смог приземлиться в Риге из-за плохой погоды 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Самолет с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом на борту из-за плохой погоды не смог приземлиться в Риге, где в понедельник должна состояться неофициальная встреча глав правительств стран Балтии, и вернулся обратно в Таллин, сообщила пресс-служба эстонского правительства.
"Самолет премьер-министра Эстонии Юри Ратаса и сопровождающей его делегации из-за погодных условий не смог приземлиться в Риге и вернулся обратно в Таллин. Ратас летел в Ригу на самолете департамента полиции и погранохраны", — говорится в сообщении.
На понедельник в латвийской столице назначено заседание Балтийского совета министров под председательством нового премьера Латвии Кришьяниса Кариньша. На нем планируется обсудить выход из ЕС Великобритании, будущее внутреннего рынка и долгосрочный бюджет Евросоюза, ситуацию на Украине, а также трансатлантические отношения. На встрече Ратаса заменит посол Эстонии в Латвии Арти Хильпус.
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В мире , Войска , Погода , Происшествия , ЕС , Таллин , Эстония
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