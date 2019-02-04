Самолет с премьером Эстонии не смог приземлиться в Риге из-за плохой погоды

Самолет с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом на борту из-за плохой погоды не смог приземлиться в Риге, где в понедельник должна состояться неофициальная встреча глав правительств стран Балтии, и вернулся обратно в Таллин , сообщила пресс-служба эстонского правительства. "Самолет премьер-министра Эстонии Юри Ратаса и сопровождающей его делегации из-за погодных условий не смог приземлиться в Риге и вернулся обратно в Таллин. Ратас летел в Ригу на самолете департамента полиции и погранохраны", — говорится в сообщении. На понедельник в латвийской столице назначено заседание Балтийского совета министров под председательством нового премьера Латвии Кришьяниса Кариньша. На нем планируется обсудить выход из ЕС Великобритании, будущее внутреннего рынка и долгосрочный бюджет Евросоюза, ситуацию на Украине, а также трансатлантические отношения. На встрече Ратаса заменит посол Эстонии в Латвии Арти Хильпус.