Порошенко объявил о старте своей предвыборной кампании 

Президент Украины Петр Порошенко официально объявил о начале своей предвыборной кампании. Заявление было сделано во время всеукраинского общественного форума в Киеве.
«Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания. Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.
По его словам, ему нужна честная победа, «которую никто не сможет поставить под сомнение».
Среди его стратегических целей на второй срок он назвал борьбу с бедностью, восстановление территориальной целостности страны и её подготовку к вступлению в Евросоюз и НАТО.
7 февраля Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.