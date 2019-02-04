Французу прислали золото вместо женского купальника

Житель французского города Ван заказал в Интернете купальник для своей супруги, однако вместо этого получил бандероль с золотыми монетами и двумя слитками из драгоценного металла, сообщает издание Le Point. Стоимость посылки была оценена в сумму около 20 тысяч евро.

Мужчина признался, что поначалу не обратил внимания на слишком тяжёлый вес почтового пакета. Однако, вскрыв его, обнаружил внутри вместо женского купальника золотые монеты 1900 года чеканки и два слитка по 20 и 50 граммов. Бандероль «счастливчик» отнёс в полицейский участок.

По его словам, ошибка заключалась в неверном написании фамилии получателя. Правоохранители помогли мужчине установить истинного владельца золота.

Канал «360» уверяет, что житель города Ван до сих пор ждёт купальник для своей супруги.

Ранее СМИ опубликовали видео, как владелец небольшого магазина по продаже мобильных телефонов получил от клиента по процедуре возврата вместо iPhone россыпь саморезов. По словам предпринимателя, подозрения пали на сотрудников курьерской службы, поскольку покупатель отправил смартфон обратно, не вскрывая упаковку, а в место назначения коробка с iPhone пришла «варварски» перемотанная скотчем.