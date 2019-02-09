Гуайдо допустил возможность вторжения иностранных военных в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, допустил возможность иностранной интервенции для государственного переворота. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal

Как сказал Гуайдо, для ухода с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро может потребоваться «достаточное давление», наиболее эффективным вариантом которого может стать военное вторжение.

«Правда, эта не та форма, на которую мы надеемся и рассчитываем», — отметил он.

По мнению лидера оппозиции, Мадуро не уйдет самовольно «после того, как он прибрал к рукам конституцию и правит только с помощью запугиваний и обещаний».

Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января. Его сразу признали США, позже — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция, и Белоруссия поддержали Мадуро.