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Гуайдо допустил возможность вторжения иностранных военных в Венесуэлу 

Lenta.ru + ещё 27 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, допустил возможность иностранной интервенции для государственного переворота. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.
Как сказал Гуайдо, для ухода с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро может потребоваться «достаточное давление», наиболее эффективным вариантом которого может стать военное вторжение.
«Правда, эта не та форма, на которую мы надеемся и рассчитываем», — отметил он.
По мнению лидера оппозиции, Мадуро не уйдет самовольно «после того, как он прибрал к рукам конституцию и правит только с помощью запугиваний и обещаний».
Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января. Его сразу признали США, позже — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция, и Белоруссия поддержали Мадуро.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Wall Street Journal , Венесуэла
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