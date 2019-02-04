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Могерини назвала условие для нормализации отношений Евросоюза с Сирией 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини подтвердила на открытии переговоров с Лигой арабских государств (ЛАГ) в Брюсселе, что ЕС считает предварительным условием для нормализации отношений с Дамаском выработку политического решения конфликта.
В понедельник в Брюсселе проходят консультации ЕС и Лиги арабских государств, которые призваны подготовить проведение в конце февраля в Египте двустороннего саммита.
"Я надеюсь, что все за этим столом разделяют точку зрения, что только политическое решение путем переговоров под эгидой ООН может принести мир. Для нас это очевидное предварительное условие для нормализации отношений с Дамаском и реконструкции", — заявила Могерини, обращаясь к участникам встречи.
Она также выразила надежду, что все страны примут участие в запланированной в марте третьей международной конференции по будущему Сирии.
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад ранее призвал ООН отказаться от участия в очередной донорской конференции по сбору средств для САР в Брюсселе, "потому что основная ее цель — навязать политические условия".
Ранее ЕС заявлял, что считает несвоевременным реинтеграцию Сирии в международные структуры. Глава отдела при департаменте Ближнего Востока и Северной Африки дипслужбы ЕС Эрика Феррер, выступая в ЕП, заявляла, что ЕС не видит оснований для взаимодействия с властями Сирии, которые при поддержке союзников пытаются сейчас "восстановить" свою международную легитимность.
ЛАГ приостановила участие Сирии в организации с началом конфликта в стране в 2011 году.
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В мире , Федерика Могерини , МИД , ЕС , Лига арабских государств , ООН , Брюссель , Дамаск , Египет , Сирия
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