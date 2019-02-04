Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма

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Германия сорвала конференцию в Казани из-за ректора крымского вуза 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Берлин уведомил Москву об отмене пятой встречи руководителей российских и германских образовательных и научно-исследовательских организаций двух стран, запланированной в Казани 4-6 февраля 2019 года, сообщает МИД РФ.
Форум планировался в рамках российско-германского "перекрестного" Года научно-образовательных партнерств 2018-2020 гг.
Как сообщило российское дипведомство, причиной отмены стало анонсированное участие в конференции ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева. За неделю до начала форума МИД ФРГ и Конференция ректоров вузов ФРГ "потребовали в ультимативной форме от российских соорганизаторов" помешать присутствию Фалалеева на встрече "под предлогом непризнания официальным Берлином принадлежности России Крыма и г. Севастополя".
"По сути, речь идет о намерении германской стороны исключить жителей данных субъектов Российской Федерации и представителей находящихся там структур из двусторонних программ сотрудничества", — подчеркнули в российском министерстве.
Москва еще раз подтверждает свою позицию, "согласно которой Крым и Севастополь являются полноправными субъектами Российской Федерации, и их население обладает всеми правами, гарантированными Конституцией Российской Федерации, включая участие в международной деятельности".
"Какие-либо изъятия в данном контексте невозможны по определению, тем более, если попытки их добиться предпринимаются методами угроз и давления. С учетом этого вся вина за срыв конференции в Казани ложится целиком и полностью на германскую сторону. Сожалеем, что она на этот раз предпочла диалогу язык ультиматумов", — резюмировал МИД РФ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В мире , Видео , Политика , МИД , ООН , Германия , Казань , Москва
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