Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма

Германия сорвала конференцию в Казани из-за ректора крымского вуза

Берлин уведомил Москву об отмене пятой встречи руководителей российских и германских образовательных и научно-исследовательских организаций двух стран, запланированной в Казани 4-6 февраля 2019 года, сообщает МИД РФ

Форум планировался в рамках российско-германского "перекрестного" Года научно-образовательных партнерств 2018-2020 гг.

Как сообщило российское дипведомство, причиной отмены стало анонсированное участие в конференции ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева. За неделю до начала форума МИД ФРГ и Конференция ректоров вузов ФРГ "потребовали в ультимативной форме от российских соорганизаторов" помешать присутствию Фалалеева на встрече "под предлогом непризнания официальным Берлином принадлежности России Крыма и г. Севастополя".

"По сути, речь идет о намерении германской стороны исключить жителей данных субъектов Российской Федерации и представителей находящихся там структур из двусторонних программ сотрудничества", — подчеркнули в российском министерстве.

Москва еще раз подтверждает свою позицию, "согласно которой Крым и Севастополь являются полноправными субъектами Российской Федерации, и их население обладает всеми правами, гарантированными Конституцией Российской Федерации, включая участие в международной деятельности".

"Какие-либо изъятия в данном контексте невозможны по определению, тем более, если попытки их добиться предпринимаются методами угроз и давления. С учетом этого вся вина за срыв конференции в Казани ложится целиком и полностью на германскую сторону. Сожалеем, что она на этот раз предпочла диалогу язык ультиматумов", — резюмировал МИД РФ.