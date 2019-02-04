Глава МИД Великобритании заявил о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Великобритания признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом республики. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Twitter глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант

" [Действующий президент] Николас Мадуро не объявил о проведении президентских выборов в течение восьмидневного периода, который был нами установлен. Поэтому Соединенное Королевство вместе со своими европейскими союзниками теперь признает Хуана Гуайдо временным президентом до момента, когда станет возможно провести заслуживающие доверия выборы. Будем надеяться, что это позволит нам приблизить момент окончания гуманитарного кризиса [в Венесуэле]", — написал Хант, ранее обвинивший Мадуро в фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся в Венесуэле в мае, и недопуске к участию в них кандидатов от оппозиции.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.

Срок европейского ультиматума руководству Венесуэлы истек 4 февраля. К настоящему моменту о признании Гуйдо временным главой государства помимо Великобритании объявили власти Австрии, Испании и Швеции.