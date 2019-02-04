Синхронный выход США и России из ДРСМД вызвал истерику в западных и азиатских СМИ

Синхронный выход США России из ДРСМД вызвал истерику в западных и азиатских СМИ. Особенную тревогу ощутили в Европе. Традиционно во всех грехах обвиняют Москву и бьют тревогу из-зв собственной безопасности. И журналисты, и политики признают: сложившейся в 20-м веке мировой системе безопасности пришел конец.

Мировые СМИ бурно отреагировали на приостановку США своего участия в ДРСМД, запустившую процесс их выхода из договора. Симметричное же решение России поступить таким же образом, хотя и было ожидаемым, и вовсе повергло западную прессу в шок.

Напомним, подписанный в 1987 году Договор о ракетах средней и меньшей дальности запрещает России и США обладать баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Однако последние четыре года американцы утверждают, что новая российская ракета 9М729 якобы способна поражать цели на расстоянии больше 500 км, хотя Россия уже демонстрировала эту ракету всему миру, подчеркивая, что ее дальность даже меньше, чем у предшественника — 9М728 — и составляет 480 км. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что сами США нарушают ДРСМД, используя ракеты-мишени и размещая в Европе пусковые установки Mk 41, которые пригодны без каких-либо изменений для запуска ударных ракет средней дальности «Томагавк».

Тем не менее западная пресса предпочла взвалить вину за деградацию договора о РСМД на Москву.

«Bild начинает истерику: «Договор РСМД: Путин выводит эскалацию на новый уровень». Про то, что Путин заявлял об открытости России к диалогу, немецким читателям знать, конечно, не надо», — написал телеграм-канал RT.

Впрочем, напомнил канал, сотрудники Bild, как прописано в корпоративных принципах издательского дома Axel Springer, куда входит газета, разделяют ценности США.

Это не Трамп убил ДРСМД, а Путин, подхватил истерику Washington Examiner. Белый дом сделал правильно, что решил выйти из договора, который Россия разрушила еще много лет назад, уверяет издание.

Владимир Путин вряд ли будет слишком раздосадован из-за выхода Трампа из ДРСМД, полагает Washington Post . По оценке авторов газеты, создавалось впечатление, что Россия в каком-то смысле подталкивала США к выходу из договора.

Издание не отрицает, что прекращение подобных сделок по контролю за вооружениями было любимым проектом советника по нацбезопасности Джона Болтона , приверженца «ястребиной» позиции в отношении России. Тем не менее тот факт, что подобным шагом России пытаются продемонстрировать, что она «поступала неправильно», вовсе не означает, что РФ будет пристыжена, и что последствия этого решения ей непременно не понравятся, считает WP. По мнению газеты, Россия уже давно угрожала выйти из соглашения, которое было одним из инструментов ее сдерживания.

Вместе с тем американская новостная сеть Newsy отметила, что отказ от ДРСМД дает как России, так и самим США пространство для создания нового ядерного оружия, в котором они в последнее время вновь оказались очень заинтересованы.

В похожем ключе высказывается и Irish Times, напоминая, что, по мнению критиков, решение США по ДРСМД — это очередной выход администрации Трампа из международного соглашения ради собственной выгоды. Так, оно позволит Вашингтону развивать собственные вооружения за рамками, устанавливаемыми договором, подчеркивает газета.

Некоторые СМИ и вовсе сомневаются, что для России есть какая-то польза в разрушении соглашения. Так, базирующееся в Гонконге издание тайского происхождения Asia Times подчеркивает, что ДРСМД был продуктом своего времени, но времена меняются. По мнению авторов интернет-СМИ, разрыв договора играет на руку США и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развязывая руки американцам для разработки вооружений в целях сдерживания Китая. Россию же это ведет к изоляции и лишает дополнительной защиты, которую давало ей соглашение, полагает AT.

Многие страны после заявлений лидеров России и США и вовсе забеспокоились о собственной безопасности. Так, японское агентство Asahi подчеркнуло, что без ДРСМД Япония может стать плацдармом для столкновения интересов США и Китая. Как указывает издание, разрыв договора приведет к размещению новых американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что поставит Токио в центр противостояния Вашингтона и Пекина. Вместе с тем отмечается, что договор был сдерживающим фактором для США, в то время как Китай наращивал число ракет средней дальности.

Аналогичная обеспокоенность существует и в Европе. В связи с этим эксперты правящих в Германии партий ХДС и СДПГ предложили свой вариант урегулирования спора между США и РФ, сообщает Deutsche Welle . По их мнению, Москве следует разместить ракеты 9М729 за Уралом настолько далеко, чтобы они не смогли достичь территории Европы, чтобы восстановить доверие Вашингтона и возобновить переговоры по ДРСМД. Причем их передислокация должна проходить под «строгим и продолжительным» контролем, отмечают эксперты, добавляя, что в качестве ответного шага Соединенным Штатам следовало бы разрешить России проинспектировать американские ракеты-перехватчики в Румынии.

А испанская газета El País не исключила возобновления противостояния между США и Россией в том же формате, как в 1980-х годах, когда Соединенные Штаты и СССР размещали ракеты средней дальности в Европе. Она также прогнозирует новую гонку вооружений, но уже с участием не только РФ и Америки, но и Китая. А издание El Mundo добавило к этой компании еще и Иран.

В этой связи телеканал CNN выделил негативную реакцию самого Китая, представитель МИД которого заявил, что приостановление американцами выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД может вызвать ряд отрицательных последствий. По его словам, договор играл значительную роль в поддержании международного стратегического баланса, мира и стабильности, а также облегчал взаимоотношения между супердержавами. При этом, как ни странно, представитель КНР подчеркнул, что Пекин выступает против разработки нового многостороннего соглашения и настаивает на необходимости сохранения Вашингтоном и Москвой нынешнего двухстороннего договора.

Британская Sunday Express и вовсе отметила, что Путин и Трамп своими решениями разрушают современную архитектуру безопасности.

«Угроза третьей мировой войны: Разрыв ДРСМД Трампом и Путиным угрожает новой гонкой вооружений», — написала газета, добавив, что разрушение дипломатической системы, созданной после холодной войны и обеспечившей наиболее мирный период в международной политике, является ненужным риском.

Ответная приостановка Россией участия в договоре оправдывает ожидания США, заранее настроившихся на разрыв договора вне зависимости от хода дальнейших переговоров, считает издание.