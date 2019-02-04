Швеция признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что в Стокгольме рассматривают лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в качестве временного президента Боливарианской Республики.

Об этом сообщает Sveriges Radio.

«Мы поддерживаем и рассматриваем Гуаидо как законного временного президента», — уточнила она.

Ранее в Берлине, Париже, Мадриде, Лондоне и ряде других европейских столиц заявили, что признают Гуаидо лидером Венесуэлы, если в ближайшее время в республике не будет принято решение о новых выборах.