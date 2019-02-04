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Швеция признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что в Стокгольме рассматривают лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в качестве временного президента Боливарианской Республики.
Об этом сообщает Sveriges Radio.
«Мы поддерживаем и рассматриваем Гуаидо как законного временного президента», — уточнила она.
Ранее в Берлине, Париже, Мадриде, Лондоне и ряде других европейских столиц заявили, что признают Гуаидо лидером Венесуэлы, если в ближайшее время в республике не будет принято решение о новых выборах.
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не примет ультиматумов от других стран по разрешению политического кризиса.
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В мире , Николас Мадуро , МИД , Венесуэла , Стокгольм , Швеция
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