Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что в Стокгольме рассматривают лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в качестве временного президента Боливарианской Республики.
Об этом сообщает Sveriges Radio.
«Мы поддерживаем и рассматриваем Гуаидо как законного временного президента», — уточнила она.
Ранее в Берлине, Париже, Мадриде, Лондоне и ряде других европейских столиц заявили, что признают Гуаидо лидером Венесуэлы, если в ближайшее время в республике не будет принято решение о новых выборах.
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не примет ультиматумов от других стран по разрешению политического кризиса.