Франция признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы

В субботу, 26 января, Германия , Франция, Испания , а затем Великобритания Нидерланды заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы.

"Поскольку в Венесуэле президентская модель правления, необходимо выйти из кризиса с помощью выборов президента. Мы полагаем, что Хуан Гуаидо обладает легитимностью, чтобы организовать эти выборы", — заявил Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.