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Франция признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан признал легитимность Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы.
В субботу, 26 января, Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы.
"Поскольку в Венесуэле президентская модель правления, необходимо выйти из кризиса с помощью выборов президента. Мы полагаем, что Хуан Гуаидо обладает легитимностью, чтобы организовать эти выборы", — заявил Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.
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В мире , Жан-Ив Ле Дриан , Венесуэла , Германия , Испания , Нидерланды , Великобритания , Франция
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