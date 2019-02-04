Над новым курсом Украины поиздевались в Сети

«Новый курс Украины» претендующей на пост президента страны Юлии Тимошенко был высмеян пользователями социальных сетей.

«Новый курс Украины» — программа лидера партии «Батькивщина», которая, согласно ее расчетам, улучшит жизнь украинцев за счет преодоления неэффективных либо сымитированных реформ нынешней власти.

Тимошенко представила свою программу на форуме в Киеве, а пользователь фейсбука Gera San представил короткое видео с «интереснейшими» моментами мероприятия и «основными» идеями речи политика.

На видеозаписи Тимошенко не произносит ни единого словам, а все звуки, которые издает, представляют собой смешки, вздохи, глотание воды, шелест переворачиваемых листьев бумаги, аплодисменты в ответ на аплодисменты публики и тому подобное.