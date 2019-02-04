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Над новым курсом Украины поиздевались в Сети 

Рамблер 44 минуты назад
«Новый курс Украины» претендующей на пост президента страны Юлии Тимошенко был высмеян пользователями социальных сетей.
«Новый курс Украины» — программа лидера партии «Батькивщина», которая, согласно ее расчетам, улучшит жизнь украинцев за счет преодоления неэффективных либо сымитированных реформ нынешней власти.
Тимошенко представила свою программу на форуме в Киеве, а пользователь фейсбука Gera San представил короткое видео с «интереснейшими» моментами мероприятия и «основными» идеями речи политика.
На видеозаписи Тимошенко не произносит ни единого словам, а все звуки, которые издает, представляют собой смешки, вздохи, глотание воды, шелест переворачиваемых листьев бумаги, аплодисменты в ответ на аплодисменты публики и тому подобное.
Такой способ пересказывать «основные» и «интереснейшие» идеи политиков, то есть отсутствие таковых, стал популярен несколько лет назад. С тех пор во флешмобе «Безмолвная речь» поучаствовали президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и многие другие.
Комментарии
В мире , Видео , Барак Обама , Юлия Тимошенко , Чен Ким , Дональд Трамп
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