В Японии считают, что Россия нарушает ДРСМД

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга рассказал о позиции Токио относительно соблюдения Россией обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, Япония считает, что договор сыграл историческую роль в контроле над вооружениями, а также полагает, что ситуация, складывающаяся в настоящее время, нежелательна.

«Нет никаких изменений в ситуации, когда продолжаются нарушения договора со стороны России», — цитирует ТАСС Сугу.

В свою очередь, в российском МИД неоднократно заявляли, что Москва неукоснительно соблюдает условия указанного соглашения.

2 февраля Соединённые Штаты приостановили выполнение Договора РСМД.