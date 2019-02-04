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Под завалами “звездного дома” в Москве обнаружены шесть тел
Под завалами “звездного дома” в Москве обнаружены шесть тел

В Японии считают, что Россия нарушает ДРСМД 

RT на русском 1 час назад
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга рассказал о позиции Токио относительно соблюдения Россией обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По его словам, Япония считает, что договор сыграл историческую роль в контроле над вооружениями, а также полагает, что ситуация, складывающаяся в настоящее время, нежелательна.
«Нет никаких изменений в ситуации, когда продолжаются нарушения договора со стороны России», — цитирует ТАСС Сугу.
В свою очередь, в российском МИД неоднократно заявляли, что Москва неукоснительно соблюдает условия указанного соглашения.
2 февраля Соединённые Штаты приостановили выполнение Договора РСМД.
Впоследствии президент России Владимир Путин объявил, что Москва принимает аналогичные меры.
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В мире , Азия , Армия , Видео , Оружие , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Япония
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