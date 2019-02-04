Fox News (США): план вывезти из Венесуэлы золото на сумму в миллиард долларов приостановлен

Fox News (США) отмечается, что Банк В западных СМИ разворачивается настоящая «золотая лихорадка» вокруг запасов драгоценного металла Венесуэлы . В сообщенииотмечается, что Банк Англии отказался вернуть Каракасу золото на сумму в 1,2 миллиарда долларов, а якобы имевшая место попытка вывоза золотых слитков из Венесуэлы в Россию была заблокирована.

Планы правительства Венесуэлы вывезти из страны 20 тонн золота за границу, как сообщается, не были реализованы из-за международного давления, с которым сталкивается президент Николас Мадуро , от которого требуют передать власть переходному правительству и сохранить активы государства.

Согласно сообщениям, золотые слитки стоимостью около 850 миллионов долларов прошли процедуру взвешивания в Центробанке и были отделены от остальной части золотого запаса. Но в ближайшее время золото останется в стране. Во вторник появились сообщения о том, что золото готовили к погрузке на российский лайнер, прибывший в столицу Венесуэлы Каракас днем ранее.

Грузовой самолет, как сообщается, приземлился в Каракасе в среду, вызвав предположения, что он будет перевозить золото. Сообщается, что самолет покинул страну в пятницу днем. Россия является крупным финансовым спонсором правительства Мадуро, наряду с Турцией и Китаем.

Назначение этих слитков, которые составляют 20% золотого запаса страны, неизвестно. Блокировка отгрузки произошла через неделю после того, как Банк Англии отклонил просьбу Мадуро вернуть хранящееся там золото на сумму в 1,2 миллиарда долларов.

«Англичане украли золото, хранящееся в Банке Англии, — сказал заместитель главы соцпартии Венесуэлы Диосдадо Кабелло (Diosdado Cabello) в речи, транслируемой по государственному телевидению на этой неделе. — Империалистические боссы должны знать, что мы никогда не сдадимся».

Запасы золота в Каракасе и Лондоне важны для благосостояния Венесуэлы, поскольку страна столкнулась с падением экономики, отсутствием предметов первой необходимости и ростом инфляции при социалистическом правлении Мадуро, сообщает «Блумберг» . Резервы Центрального банка сократились примерно до 8 миллиардов долларов. Эти активы могут оказаться важными в противостоянии между Мадуро и Хуаном Гуайдо (Juan Guaido), лидером Национального собрания, который недавно объявил себя временным президентом.

Соединенные Штаты и ряд других западных стран решили признать Гуайдо лидером Венесуэлы. Гуайдо заявлял, что госактивы можно было бы использовать для решения гуманитарной ситуации в стране. Жесткую позицию США против социалистического режима Венесуэлы занял американский сенатор Марко Рубио (Marco Rubio). США ввели санкции в отношении национальной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, блокируя экспорт сырой нефти в США. Кроме того, Гуайдо получил контроль над активам Венесуэлы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.