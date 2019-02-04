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Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуаидо, сообщил источник 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Reuters
Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
"Согласно информации, которой я располагаю, Италия на неформальной встрече глав МИД стран-членов ЕС 31 января — 1 февраля в Бухаресте наложила вето на заявление от имени ЕС, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини и в котором говорилось, что ЕС признает Гуаидо, если не будут организованы новые президентские выборы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате было объявлено о проведении Евросоюзом совместно с Уругваем первого министерского заседания международной контактной группы по Венесуэле 7 февраля в Монтевидео.
По мнению ряда наблюдателей, ситуация с заявлением Евросоюза по Венесуэле является очередным подтверждением того, что у стран-членов ЕС нет единства в вопросах внешней политики.
Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
В субботу, 26 января, Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы. Вскоре после этого глава европейской дипломатии Федерика Могерини фактически озвучила такую позицию от имени ЕС. Срок ультиматума истек накануне.
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В мире , Европа , Николас Мадуро , Федерика Могерини , МИД , ЕС , РИА Новости , Брюссель , Бухарест , Венесуэла , Италия
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