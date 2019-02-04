Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуаидо, сообщил источник

"Согласно информации, которой я располагаю, Италия на неформальной встрече глав МИД стран-членов ЕС 31 января — 1 февраля в Бухаресте наложила вето на заявление от имени ЕС, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини и в котором говорилось, что ЕС признает Гуаидо, если не будут организованы новые президентские выборы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате было объявлено о проведении Евросоюзом совместно с Уругваем первого министерского заседания международной контактной группы по Венесуэле 7 февраля в Монтевидео.

По мнению ряда наблюдателей, ситуация с заявлением Евросоюза по Венесуэле является очередным подтверждением того, что у стран-членов ЕС нет единства в вопросах внешней политики.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро , избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

В субботу, 26 января, Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы. Вскоре после этого глава европейской дипломатии Федерика Могерини фактически озвучила такую позицию от имени ЕС. Срок ультиматума истек накануне.