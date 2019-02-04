Times: у Лондона есть план эвакуации королевы в случае брексита без сделки

Правительство Великобритании «сняло с полки» планы об эвакуации королевской семьи времён холодной войны в свете нарастающей опасности брексита без сделки с ЕС , сообщает The Sunday Times . Чиновники опасаются, что сохраняющая нейтралитет королева может стать мишенью народного гнева. Впрочем, отмечает издание, королева, даже в случае экстренного сценария, может отказаться от эвакуации.

Королева Великобритании и прочие члены королевской семьи могут быть эвакуированы из страны, в случае если королевство выйдет из ЕС без сделки, пишет The Sunday Times, ссылаясь на секретные планы британского правительства.

Как пишет издание, экстренные планы по эвакуации королевской семьи уже обсуждались в годы холодной войны, и сейчас они вновь находятся на повестке дня, в свете того, что растёт риск выхода Великобритании из ЕС без сделки. Согласно этим планам, которые изначально предназначались для действия во время гипотетической ядерной атаки со стороны СССР, королева и герцог Эдинбургский перемещаются из Лондона в секретную локацию.

Эта информация всплыла в свете неуверенности, охватившей правительство, отмечает The Sunday Times. Cтрахи по поводу отсутствия сделки с ЕС усилились на фоне слухов о том, что Nissan собирается прекратить выпуск новой модификации одной из своих флагманских моделей на своём заводе в Сандерленде.

Sunday Times напоминает, что конфликтным пунктом переговоров по брекситу остаётся вопрос о границе между Ирландией и Северной Ирландией: Великобритания не хочет возвращения полноценной границы, которая, помимо прочего, «запрёт» её в рамках таможенного союза с ЕС. Однако вице-премьер Ирландии Саймон Ковени считает, что «адекватных альтернативных решений нет. Сделка готова, и отступления от неё будут означать серьёзные последствия для всех нас».

И тем не менее британские госслужащие разрабатывают планы действий на случай выхода из ЕС без сделки, включая экстренные планы в отношении королевской семьи. Неназванный правительственный источник сообщил изданию, что планы были «сняты с полки» для «разумного планирования»: «решение об эвакуации королевской семьи принимается на основании того, грозит ей опасность или нет. На данный момент у нас нет беспокойства насчёт её безопасности».

Согласно информации The Sunday Times, изначально план эвакуации королевы назывался «Операция Кандид», и он заключался в том, чтобы, в случае угрозы, вывезти королеву в море на яхте «Британия». После того как в 1997 году яхта была выведена из эксплуатации, план предусматривал эвакуацию на круизном лайнере Hebridean Princess, который должен был доставить королеву в район Шотландских островов.

Как пишет издание, члены британского правительства опасаются, что королева, которой необходимо соблюдать политический нейтралитет, может стать мишенью для общественного гнева. В прошлом месяце она выступила с речью, в которой призвала «искать точки соприкосновения» и «не терять из виду более важные вопросы», что было растолковано как завуалированная отсылка к «нездоровым» дебатам вокруг брексита. Эта речь разозлила как сторонников, так и противников выхода из ЕС.

The Sunday Times отмечает, что наличие плана эвакуации не означает, что королева согласится покинуть Лондон. В годы Второй мировой войны королевская семья осталась в столице. Тогда королева-мать Елизавета сказала: