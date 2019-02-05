Японские СМИ признали Курилы идеальным местом для ракет США

Четыре российских острова Курильской гряды, на которые претендует Япония , за счет своего географического положения станут идеальным местом для размещения американских ракет, пишет издание Japan Business Press.

Главным доводом в статье приводится тот факт, что размещенные там средства ПВО укрепят защиту США и Японии от баллистических ракет Северной Кореи . Издание заявляет, что для увеличения шансов сбить баллистическую ракету, нужно нанести удар на раннем этапе после её запуска — еще до отделения боеголовок. Поэтому наиболее подходящим место для размещения называется остров Итуруп.

"Ракеты, запущенные из КНДР в США, будут лететь на северо-восток через Приморский край России. В связи с этим для того, чтобы поразить МБР в начале финального этапа, необходимо произвести запуск из точки, которая находится северо-восточнее Хоккайдо", — пишет Japan Business Press, отмечая, что Итуруп нужно будет также интегрировать в американскую систему ПВО, защищающую Европу от Ирана.

Тем не менее, издание признает, что размещение на Итурупе американских ракет, позволит США блокировать базу Тихоокеанского флота — порт Владивосток, который имеет стратегически важное значение как незамерзающий порт. Также, обладая этими четырьмя островами, Россия контролирует незамерзающий пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом, который дает морскому флоту страны доступ в открытое море.

"Если Россия отдаст все четыре острова, или даже только три за исключением Итурупа, то велика вероятность, что Япония и США заблокируют пролив Екатерины", — прогнозирует Japan Business Press.

Издание также допускает, что размещенные на этих островах средства ПВО США позволят значительно быстрее отслеживать пуски российских ракет из Охотского моря.

"Для России Охотское море — священная обитель стратегических подводных лодок, поэтому этот регион патрулируют многочисленные корабли, а на Курильских островах развернуты противокорабельные ракеты. Однако если на островах в случае их передачи (Токио. — Прим. ред.) появятся японо-американские силы, то в линии обороны, защищающей подлодки, возникнет брешь", — добавляет издание

Japan Business Press также подчеркивает, что Россия вряд ли захочет передавать острова Японии, поскольку Южные Курилы представляют для нее слишком большую военную ценность. Поэтому японские дипломаты, которые ведут переговоры по этому вопросу, должны быть хорошо осведомлены, что эти острова значат для Москвы, и уже на основе этого вести диалог.

Курильский вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного соглашения. Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и группу островов Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года.

В 1956 году Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Советская сторона рассчитывала поставить точку в территориальных спорах, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не был заключен.

Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.