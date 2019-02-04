Япония намерена добиваться от России возвращения судна «Нисиномару-68»

Токио будет добиваться скорейшего возвращения задержанного российскими пограничниками японского рыболовного судна "Нисиномару-68", заявил в понедельник на брифинге в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы будем добиваться от российской стороны скорейшего возвращения членов экипажа и судна с точки зрения гуманности", — сказал Суга.

Как сообщалось ранее, российские пограничники задержали на прошлой неделе и препроводили в порт Находка судно "Нисиномару-68", которое занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России в Японском море.

По сообщению агентства Киодо, сотрудники генконсульства Японии во Владивостоке встретились с задержанными японскими рыбаками и сообщили, что никаких проблем со здоровьем, продовольствием, водой или топливом они не испытывают.