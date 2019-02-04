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Япония намерена добиваться от России возвращения судна «Нисиномару-68» 

РИА Новости 5 минут назад
Фото: © РИА Новости / Андрей Бичуров
Токио будет добиваться скорейшего возвращения задержанного российскими пограничниками японского рыболовного судна "Нисиномару-68", заявил в понедельник на брифинге в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
"Мы будем добиваться от российской стороны скорейшего возвращения членов экипажа и судна с точки зрения гуманности", — сказал Суга.
Как сообщалось ранее, российские пограничники задержали на прошлой неделе и препроводили в порт Находка судно "Нисиномару-68", которое занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России в Японском море.
По сообщению агентства Киодо, сотрудники генконсульства Японии во Владивостоке встретились с задержанными японскими рыбаками и сообщили, что никаких проблем со здоровьем, продовольствием, водой или топливом они не испытывают.
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В мире , Политика , Порт Находка , Япония
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