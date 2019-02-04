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Brexit: Ирландский «бэкстоп» как камень преткновения 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Британский министр по Brexit Стивен Баркли проведет заседание новой рабочей группы, чтобы решить проблемный вопрос с Ирландией. Камнем преткновения остается пограничного соглашение, известное как "бэкстоп". Именно из-за него так затруднены переговоры Лондона с Евросоюзом, а британский парламент отказывается поддержать заключённое премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС.
"Бэкстоп" должен гарантировать, что между Северной Ирландией и Республикой Ирландия (которые находятся на одном острове) не будет жесткой границы даже после Brexit. Если Британия выйдет из ЕС, она лишится и членства в Таможенном союзе, что будет означать возвращение жесткой границы с Республикой Ирландия. Это нарушит Белфастское соглашение 1998 года и может привести к вспышке национализма и сепаратизма.
Мэй надеется, что консерваторам удастся найти "альтернативные механизмы", которые позволят наконец-то Лондону согласовать выход королевства из ЕС.
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Комментарии
В мире , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Ирландия
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