Brexit: Ирландский «бэкстоп» как камень преткновения

Британский министр по Brexit Стивен Баркли проведет заседание новой рабочей группы, чтобы решить проблемный вопрос с Ирландией . Камнем преткновения остается пограничного соглашение, известное как "бэкстоп". Именно из-за него так затруднены переговоры Лондона с Евросоюзом , а британский парламент отказывается поддержать заключённое премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС.

"Бэкстоп" должен гарантировать, что между Северной Ирландией и Республикой Ирландия (которые находятся на одном острове) не будет жесткой границы даже после Brexit. Если Британия выйдет из ЕС, она лишится и членства в Таможенном союзе, что будет означать возвращение жесткой границы с Республикой Ирландия. Это нарушит Белфастское соглашение 1998 года и может привести к вспышке национализма и сепаратизма.

Мэй надеется, что консерваторам удастся найти "альтернативные механизмы", которые позволят наконец-то Лондону согласовать выход королевства из ЕС.