В Киеве осознали обман со стороны Запада

Запад обманул Украину , оставив страну наедине со своими проблемами, заявил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.

«Нас обманули. Под политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни сами с собой и со своими проблемами. Мы не пошли в ЕвразЭС (ЕАЭС) на восток.. И нас не пускают в ЕС и в НАТО — это же все болтовня, что мы там будем скоро», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Червоненко, Запад использует Украину в качестве «раздражителя для Востока».

В последнее время в Киеве все чаще говорят о разочаровании в Западе. Тот же Червоненко заявил, что если Украина еще больше испортит ношения с Россией, то Киеву грозит экономический крах.