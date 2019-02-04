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В Киеве осознали обман со стороны Запада 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Запад обманул Украину, оставив страну наедине со своими проблемами, заявил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
«Нас обманули. Под политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни сами с собой и со своими проблемами. Мы не пошли в ЕвразЭС (ЕАЭС) на восток.. И нас не пускают в ЕС и в НАТО — это же все болтовня, что мы там будем скоро», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».
По словам Червоненко, Запад использует Украину в качестве «раздражителя для Востока».
В последнее время в Киеве все чаще говорят о разочаровании в Западе. Тот же Червоненко заявил, что если Украина еще больше испортит ношения с Россией, то Киеву грозит экономический крах.
До этого депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что нынешние власти захватили Украину и издеваются над ней. Депутат Верховной рады Евгений Мураев также заявил, что Вашингтон и Евросоюз выжимают из Украины все ресурсы, руководствуясь лишь своими экономическими интересами.
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В мире , Видео , Конфликты , Политика , Вадим Рабинович , ЕС , Верховная Рада , ЕАЭС , НАТО
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