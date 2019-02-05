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СМИ назвали вероятного кандидата Трампа на пост главы Всемирного банка 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост президента Всемирного банка, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в администрации США.
По словам источников, администрация США намерена официально объявить о своем решении в среду.
Ранее газета Financial Times сообщила, что среди кандидатов на данный пост — бывший постпред США в ООН Никки Хейли, дочь президента США Иванка Трамп, замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.
Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку с 1 февраля, обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева. Всемирный банк рассчитывает закончить процесс обсуждения кандидатур на пост президента до середины февраля, а процесс его утверждения — до середины апреля.
Джим Ён Ким покидает должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Он работал президентом банка более шести лет. Официальная причина отставки — желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.
Президент организации председательствует на совещаниях совета директоров и отвечает за общее руководство деятельностью банка. По традиции, президентом Всемирного банка становится гражданин США — страны, являющейся крупнейшим акционером банка. Президент избирается советом управляющих на пятилетний срок и может быть переизбран.
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В мире , Иванка Трамп , Марк Грин , Кристалина Георгиева , Дональд Трамп , ООН , Всемирный Банк , Администрация США , Financial Times , США
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