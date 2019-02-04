Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры

Всемирный экономический форум в Давосе — это не только площадка для дискуссий сильных мира сего, но и настоящая ярмарка тщеславия. Участник альпийского форума Марина Крынжина рассказала «Ленте.ру» о жизни в Давосе в дни, когда в эту швейцарскую деревню приезжают самые богатые и влиятельные люди со всего света.

Всемирный экономический форум, пустивший корни на швейцарском горнолыжном курорте в Давосе, вот уже 49 лет является площадкой для диалога представителей бизнес-элит и государственных управленцев высшего эшелона со всех уголков планеты. Форум основан профессором Женевского университета Клаусом Швабсом как платформа для встреч ведущих западноевропейских бизнесменов и политиков для обсуждения перспектив развития европейского бизнеса на мировом рынке. Неслучайно первоначальное название ВЭФ — Европейский форум менеджмента.

С течением времени и ростом числа ключевых игроков мирового финансового рынка и других областей экономики, готовых принять участие в форуме независимо от размера квот, Давос превратился в одно из самых ожидаемых ежегодных мероприятий в мире. Теперь в маленькой альпийской деревне в течение нескольких дней на одном променаде можно встретить не только неспешно прогуливающихся руководителей самых крупных компаний планеты, но и столкнуться нос к носу с первыми лицами ведущих мировых держав.

Суета в Давосе начинается задолго до даты открытия очередного Всемирного экономического форума — с решения финансовых вопросов. Бюджет форума в Давосе формируется за счет ежегодных членских взносов, стоимость которых неумолимо растет из года в год. Если участие в форуме глав государств, большинства министров, а также некоторых СМИ и молодых лидеров традиционно бесплатное, то крупным компаниям и частным предпринимателям за пропуск в клуб «самых влиятельных и привлекательных» приходится раскошеливаться.

Партнерами форума выступают 100 транснациональных корпораций, среди которых фигурируют в том числе всемирно известные банки Credit Suisse, Bank of America и отечественный Сбербанк , а также другие компании с мировым именем, например наш «Лукойл» . По информации ряда российских СМИ, стоимость звания strategic partner форума крайне высока и варьируется, по разным данным, от 115 тысяч до 0,5 миллиона швейцарских франков и выше. Но компании готовы платить, ведь именно обладание этим званием дает им право определять повестку форума, лоббировать те темы для панельных дискуссий, которые наиболее интересны и выгодны, а также сообща определять «курс на улучшение состояние мира» (девиз ВЭФ).

Поскольку далеко не каждое предприятие готово включить в смету такую большую статью расходов на стратегическое партнерство, то организаторами предусмотрен другой, более доступный статус участия в форуме — член ВЭФ. Гордое звание WEF member носят свыше тысячи крупнейших компаний мира. По данным Euronews, взнос членов составил в этом году от каждого участника от 60 тысяч до 600 тысяч франков «в зависимости от уровня вовлечения», как заявляют на сайте сами организаторы форума.

За этой дипломатической формулировкой скрывается объективная реальность Давоса: хочешь быть в тусовке — плати. Членским взносом финансовое участие в форуме не ограничивается — это лишь плата за вход. Далее следует определиться и решить, какие мероприятия на полях ВЭФ участник планирует посетить: презентации от компаний и национальных домов в павильонах на променаде или выступления лидеров в рамках обсуждения острых вопросов на площадке конгресс–центра.

Оценив свои потребности и, главное, возможности, участник приобретает стандартный или премиальный пакет услуг ВЭФ, причем цена первого стартует, по разным архаичным данным (ВЭФ не афиширует свои расценки), от 30 тысяч франков.

На организации ВЭФ зарабатывают не только организаторы форума, но и сами швейцарцы в качестве принимающей страны. Заветный бейдж, который получает участник, пройдя все вышеперечисленные мытарства, лишь подтверждает статус гостя, но не обеспечивает его ни номером в отеле, ни билетами на самолет, ни трансфером до альпийской деревни.

И тут у многострадального члена клуба «самых влиятельных и привлекательных» начинается новый квест: найти жилье в Давосе. Опытные участники озадачиваются вопросом проживания заранее, а точнее, сразу по окончании форума арендуют шале на следующий год. Ходят слухи, что, используя связи, снять апартаменты или номер в отеле в Давосе по адекватным ценам возможно, цены эти как лох-несское чудовище: о них все слышали, но их никто не видел.

Реальность же такова, что койко-место в захудалом хостеле Давоса, где при обычных обстоятельствах ни один уважающий себя бизнесмен жить не стал бы, стоит в районе 3-5 тысяч франков за ночь, а стоимость номера в престижном отеле варьируется от 10 до 40 тысяч франков, и это не точно, потому что прайс-лист на даты форума не афишируется. Для сравнения, единственный вариант проживания с 20 по 25 января 2020 года, который уже сейчас можно забронировать на сайте Booking.com, — апартаменты с четырьмя спальнями, довольно посредственным ремонтом и откровенно плохой сантехникой, стоимость которых на пять ночей составляет всего 3 миллиона 900 тысяч рублей, со скидкой. И это лучшее предложение дня.

Поскольку спрос рождает предложение, то инфраструктура в Давосе активно развивается, цены растут, а бизнесмены, которые не успели заранее забронировать ночлег, вынуждены жить в соседних деревнях — тоже, прямо скажем, недешевых Санкт-Морице, Арозе и других. В любой тусовке есть опознавательные знаки «своих», из которых складывается негласный внутренний фейсконтроль, поэтому ареал обитания во время форума — один из таких маркеров, который за бокалом шираза ненавязчиво выясняют друг у друга при первом знакомстве потенциальные инвесторы, партнеры и клиенты.

В «Русском доме» бейдж делегата форума можно получить на месте абсолютно бесплатно: он позволяет беспрепятственно посещать мероприятия в рамках программы «Русского дома», но допуск на частные вечеринки в отелях, а именно там сконцентрировались в этом году основные вечерние приемы, он не предполагает.

Так называемый, Hotel Badge — бейдж, дающий право прохода в такие отели, как Belvedere (в котором, по слухам, в 2018 году останавливался Макрон), Intercontinental и Hilton, можно получить только в том случае, если компания-партнер или член форума организует на одной из названных площадок закрытое мероприятие и готова выслать вам персональное приглашение.

Забавно, но для того чтобы попасть на мероприятие, приглашения недостаточно. Необходимо пройти процедуру регистрации, которая из соображений безопасности занимает до трех дней, после чего сайт предложит заплатить за вожделенный пропуск 100 франков, что по сравнению с остальными тратами в Давосе — капля в море.

Если кандидатура одобрена, вы получаете письмо с поздравлениями, в котором, однако, отдельной жирной строкой подчеркнуто, что бейдж не предусматривает право посещения конгресс-центра, где и проводятся главные заседания и дискуссии на высшем уровне — для этих целей необходим Annual Meeting badge.

В Давосе не покидает ощущение социального неравенства. Глава российской делегации на ВЭФ Максим Орешкин во время интервью одному из российских телеканалов сокрушался, что «весь единый мир разваливается на отдельные кластеры», а бывший премьер-министр Финляндии безрадостно резюмировал, что «популизм пришел, чтобы остаться». И в Давосе понимаешь почему. Здесь дискуссии о равенстве и братстве разбиваются о каменные лица охранников и полицейских с заряженными автоматами, дуло каждого из которых направлено на твое лицо уже на поворотах горного серпантина, ведущего в Давос.

И речь не о безопасности во время ВЭФ, на которую Швейцария тратит миллионы долларов, а о том, что фейсконтроль не дремлет. Подавляющее большинство деловых завтраков, бранчей и ужинов происходит за закрытыми дверями, куда вход строго по приглашению, а в некоторых случаях и вовсе только по подтвержденному (by RSVP only). Даже перемещаться на машине по тем улицам деревни, где сосредоточены ключевые мероприятия форума (в частности, где расположен конгресс-центр), можно только с соответствующей наклейкой, предоставляемой далеко не всем участникам.

И получается, что ходит бедный делегат из угла в угол по павильонам, отелям, променадам и везде его гонят: на грузинский ужин с песнями и танцами нельзя («вход только для спикеров»), на вечеринку Forbes нельзя («простите, вас нет в списке»), а в лаунж-баре выпить коктейль под зажигательные ритмы DJ Yvonne можно, «если вас проведет друг».

Конечно, не все приемы частные, а кутежи в «Русском доме» и павильоне Сaspian Week, представляющем расширенный состав стран Каспийского региона, с утра до вечера устраиваются с таким размахом, что можно «зависать» в них до поздней ночи, пока не закончатся напитки, но ощущение «неравенства глобальных масштабов», которое в Давосе на конференциях и дискуссиях обсуждают и осуждают сильные мира сего, все равно не покидает.

Для предпринимателей и политиков Давосский форум — это, в первую очередь, площадка для новых знакомств и плацдарм для будущих сделок. Обмениваться идеями и мнениями на ВЭФ принято в неформальной обстановке: бокал недешевого шампанского «Рюинар» улучшает настроение, снимает языковой барьер и настраивает на доброжелательную и словоохотливую беседу, которая по большей части сосредоточена на сфере деятельности участников диалога.

Трезвые (что редкость) деловые беседы обычно быстро заканчиваются, особенно тогда, когда у собеседника есть визитки. Не преувеличу, если скажу, что одна из ключевых задач каждого участника форума — раздать и получить как можно больше карточек. Поэтому те делегаты, у кого визиток с собой нет, вызывают недоумение и неловкость. Когда род занятий определен, диалог принимает новый виток и начинается аккуратное выяснение социального статуса собеседника.

— Я уже десять лет проживаю в Лондоне (гордо)! — Надо же, а почему так плохо говорите по-английски (удивленно, подозрительно)? — Для ведения бизнеса моего уровня английского вполне хватает (обиженно).

Неожиданно для себя выясняешь, что многие москвичи «Русского дома» уже давно переехали в Нью-Йорк, Берлин, Париж и почему-то не собираются возвращаться. И только бурные овации выдающемуся джазовому музыканту Вадиму Эйленкригу, исполнившему знаменитую «Песню о далекой родине» из кинофильма «17 мгновений весны», выдают тоску по России. Не нужно быть гуру переговорного процесса, чтобы определить финансовый доход собеседника: внешний вид призван отбросить любые закравшиеся сомнения.

Особенно красноречивы женщины. Один из атрибутов гардероба у дам обязательно Сhanel: если не сумочка, то туфли, если не туфли, то хотя бы брошь. Если верхняя одежда — то шуба, желательно в пол и из соболя. Чтобы голова не мерзла (температура в горной альпийской деревне в январе достигает -12 градусов), подойдет большая меховая шапка — популярный элемент одежды давосских делегатов.

Отсутствие мехов с легкостью компенсируется деловым подходом к гардеробу, например паркой Canada Goose: во-первых, а-ля-мод, а во-вторых, соответствует последним глобальным социальным трендам — борьба за экологию и защита животных. В качестве головных уборов в ход идут и павлопосадские платки длиною в пол, причем замечены в них были не только россиянки.

Несмотря на холод и скользкие нечищеные дорожки (о том, что «Собянина на них нет», сокрушался каждый второй соотечественник), дамы предпочитают каблуки. Если сумочка маленькая и нет возможности спрятать в ней сменку, которую предпринимательницы без стеснения сдают в гардероб местных пафосных ресторанов, например Morosani Postly, на помощь идут «кошки» — насадки на обувь против скольжения. Особо щепетильные не брезгуют и надевают ледоходы поверх каблуков от Manolo Blahnik.

Несмотря на то что борьба с гендерным неравенством дает свои плоды, по статистике среди участников ВЭФ женщин по-прежнему гораздо меньше, чем мужчин. Неслучайно одна из главных тем Давоса последних лет (2019 год не стал исключением) — привлечение женщин к участию в топ-менеджменте крупных компаний.

«Женщины, встаньте в строй, проявите настойчивость, будьте здесь!» — призывала во время форума исполняющая обязанности президента Группы Всемирного банка Кристалина Георгиева. Судя по всему, боевой клич экономиста и профессора из Болгарии услышали не только предпринимательницы высшего звена, но и «девушки с пониженной социальной ответственностью».

Об их обилии на форуме не высказался только ленивый представитель сильного пола: «И такие развлечения тоже нужны»; «Смотрите, какая красивая девушка! — Не отвлекайте, она работает» и так далее. В свете этих реплик дискуссии на тему гендерного неравенства предстают в совершенно ином свете.

В Давосе на одном пятачке или в одном ресторане можно встретить не только представителей разных профессий, но и поборников диаметрально противоположных взглядов. Только здесь на одном променаде мирно соседствуют «Русский дом» и «Украинский дом» (правда, последний в этом году решил переехать подальше, вниз по улице), а в модном ресторане за разными столиками, которые резервируются за несколько месяцев до ВЭФ, можно встретить бывшего депутата «Справедливой России» Илью Пономарева и бывшего госсекретаря США Джона Керри . И если идейно их мало что объединяет, то именно в Давосе столь разные люди могут найти неожиданные точки соприкосновения.

Поскольку ВЭФ проходит в горнолыжном курорте, то одной из таких неоспоримых духовных скреп, конечно, является спорт. Швейцарские альпийские склоны настолько ухожены, что, похоже, именно здесь находятся самые приятные для спусков трассы. Причем склоны во время форума преимущественно пустые, несмотря на то что число участников ВЭФ превышает три тысячи человек.

В 2019 году впервые в истории горнолыжного курорта Давос-Клостерс (а возможно, и всех Швейцарских Альп) посреди бела дня, в день открытия форума остановился кресельный подъемник — сломалась коробка передач. Спасатели в течение четырех часов при помощи вертолетов снимали на тросах измученных лыжников и сноубордистов. Удивительно, но за ночь не подлежащая восстановлению коробка передач была полностью заменена и уже к утру подъемник функционировал в полную силу. Вот что значит швейцарская точность.

В ответ на вопрос корреспондента Euronews.com, почему в качестве места проведения Всемирного экономического форума был выбран именно Давос, представительница канадской компании пошутила: «Почему был выбран Давос? Явно не из-за его доступности». Этот ответ наиболее точно отражает атмосферу форума, не только в прямом, но и в переносном смысле.

Бизнесменам и политикам всего мира следует помнить, что несмотря на высокий и недоступный для простых людей статус, который дает участие в форуме, человек должен, прежде всего, всегда оставаться человеком. Особенно, если речь идет о тех, кто рассуждает о благах глобализации, ее всеобщих ценностях и опасностях растущего национализма.

«Давос разный», — прервала свое выступление в отеле Belvedere знаменитая португальская певица Мизия, известная всему миру как блестящая исполнительница фаду — музыкального жанра, возникшего в Лиссабоне и взятого под охрану ЮНЕСКО как нематериальное достояние человечества.

«Я никогда не пела так хорошо, как сегодня. И никогда не видела такой ужасной публики, как сегодня», — продолжила певица, едва заглушая своим обращением к залу звон бокалов, гортанный смех и разговоры в полный голос. Вход на прием, организованный павильоном Caspian Week, был открытым, поэтому участники не упустили возможность бесплатно попробовать икру и шампанское.

Видимо, изрядно захмелев, статусные гости не стремились вслушаться в звуки чарующего фаду и завораживающего голоса Мизии даже после того, как благодарные слушатели адресно и даже со сцены начали просить невоспитанных гостей выйти из зала. Если в XXI веке у лучших представителей своих стран, рассуждающих о том, как усовершенствовать мир, не хватает культуры, чтобы дослушать молча выступление звезды мирового уровня, о сохранении каких ценностей глобализации может идти речь?