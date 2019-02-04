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В Баварии появился отель для любителей колбасы 

Рамблер 40 минут назад
Мясник в четвертом поколении Клаус Бобель открыл тематический отель, посвященный колбасе. Потолок и стены номеров покрыты обоями с изображением различных мясных деликатесов, кровати украшают декоративные подушечки в виде сосисок, а в специальных мешочках, развешенных по стенам, находятся основные ингредиенты классической немецкой колбаски. Гостиница расположена в небольшой баварской деревушке Риттерсбах, но, по словам ее владельца, пользуется популярностью у любителей национальных варено-копченых немецких блюд.
В мире , Видео , Общество , Бавария
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