В Баварии появился отель для любителей колбасы

Мясник в четвертом поколении Клаус Бобель открыл тематический отель, посвященный колбасе. Потолок и стены номеров покрыты обоями с изображением различных мясных деликатесов, кровати украшают декоративные подушечки в виде сосисок, а в специальных мешочках, развешенных по стенам, находятся основные ингредиенты классической немецкой колбаски. Гостиница расположена в небольшой баварской деревушке Риттерсбах, но, по словам ее владельца, пользуется популярностью у любителей национальных варено-копченых немецких блюд.