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Глава МИД Венесуэлы ответил на слова Трампа о возможном военном вторжении 

РИА Новости + ещё 7 14 минут назад
Фото: © AFP 2019 / Federico Parra
Заявление президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в Венесуэлу говорит о том, что за попыткой государственного переворота в Боливарианской республике стоит Вашингтон, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.
"Дональд Трамп подтверждает, что именно он стоит во главе государственного переворота, вновь угрожая применением военной силы в нарушение устава ООН. Венесуэльская оппозиция находится под контролем у Трампа", — написал Арреаса в своём микроблоге в Twitter.
Трамп ранее в воскресенье подтвердил в интервью телеканалу CBS, что рассматривает отправку военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".
Комментируя данное заявление, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подчеркнула, что народ ее страны будет стоять на страже своих границ и не допустит никакого военного вмешательства, откуда бы оно ни исходило. Родригес отметила, что в Каракасе "отвергают и осуждают" подобные заявления американского руководства, считая необходимым разрешать сложившиеся противоречия внутри страны мирным путем.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
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В мире , Николас Мадуро , Дональд Трамп , МИД , ООН , CBS , Венесуэла , США
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