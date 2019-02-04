Глава МИД Венесуэлы ответил на слова Трампа о возможном военном вторжении

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в Венесуэлу говорит о том, что за попыткой государственного переворота в Боливарианской республике стоит Вашингтон, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Дональд Трамп подтверждает, что именно он стоит во главе государственного переворота, вновь угрожая применением военной силы в нарушение устава ООН. Венесуэльская оппозиция находится под контролем у Трампа", — написал Арреаса в своём микроблоге в Twitter.

Трамп ранее в воскресенье подтвердил в интервью телеканалу CBS , что рассматривает отправку военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".

Комментируя данное заявление, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подчеркнула, что народ ее страны будет стоять на страже своих границ и не допустит никакого военного вмешательства, откуда бы оно ни исходило. Родригес отметила, что в Каракасе "отвергают и осуждают" подобные заявления американского руководства, считая необходимым разрешать сложившиеся противоречия внутри страны мирным путем.