Украинский суд арестовал землю мужского монастыря УПЦ

Шумский районный суд Тернопольской области Украины наложил арест на землю, на которой расположен Загаецкий Иоанновский монастырь канонической УПЦ.

Земля и постройки Загаецкого Иоанновского мужского монастыря, принадлежащего канонической Украинской православной церкви арестована.

Такое решение принял Шумский районный суд Тернопольской области Украины 15 февраля.

Суд пришел к выводу, что земля, которая была передана монастырю еще в 2015 году депутатами местного сельсовета, перешла незаконно.

По версии суда, власти тогда еще превысили свои полномочия, так как там находится памятник архитектуры — церковь Святителя Иоанна Милостивого 1636 года.

В связи с этим возбждено уголовное дело о злоупотреблении властью или служебным положением.