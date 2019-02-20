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Украинский суд арестовал землю мужского монастыря УПЦ 

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Шумский районный суд Тернопольской области Украины наложил арест на землю, на которой расположен Загаецкий Иоанновский монастырь канонической УПЦ.
Земля и постройки Загаецкого Иоанновского мужского монастыря, принадлежащего канонической Украинской православной церкви арестована.
Такое решение принял Шумский районный суд Тернопольской области Украины 15 февраля.
Суд пришел к выводу, что земля, которая была передана монастырю еще в 2015 году депутатами местного сельсовета, перешла незаконно.
По версии суда, власти тогда еще превысили свои полномочия, так как там находится памятник архитектуры — церковь Святителя Иоанна Милостивого 1636 года.
В связи с этим возбждено уголовное дело о злоупотреблении властью или служебным положением.
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