УПЦ заявила об избиении настоятеля своего храма в Тернопольской области

"Сегодня, в воскресенье, 3 февраля, сторонники так называемой ПЦУ устроили столкновение у Свято-Преображенского храма селе Гнездичное Збаражского района на Тернопольщине. Особенно от рук мужчин крепкого телосложения с красно-черными нашивками на рукавах и собственно полиции пострадал настоятель религиозной общины УПЦ протоиерей Стефан Балан", — говорится в сообщении на сайте УПЦ.

Сообщается, что утром перед началом богослужения у церкви начали собираться так называемые активисты, которые устроили провокацию и сорвали Божественную литургию верующим УПЦ. Сообщается, что при этом представители религиозной общины УПЦ, понимая, что планируется захват храма, встали на лестнице церкви.

"Полиция начала брать все в свои руки и пошла в наступление. Быстро приехало спецподразделение полиции и начало нас бить. На видео все хорошо видно. Меня били, верующих толкали. А потом пришли какие-то мужчины в защитной форме с красно-черными нашивками и начали нас всех разбрасывать. Меня схватили за голову, сломали палец. После этого мы вызвали скорую", — приводит УПЦ слова главы религиозной общины, который указал, что побои по всему телу были зафиксированы медицинскими работниками.

В последнее время сообщения о том, что начался силовой захват храмов канонической УПЦ, стали поступать из разных частей страны. Так, глава синодального информационно-просветительского центра УПЦ архиепископ Климент сообщил, что священники "новой церкви" пришли в храм в Черниговской области Украины в сопровождении членов украинской националистической организации С-14 и от полиции не последовало никакой реакции.

"Новая церковь" была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.

Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.