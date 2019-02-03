Мадуро: никто не знает, закончится ли кризис в Венесуэле гражданской войной

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не стал однозначно отвечать на вопрос о возможности того, что кризис в стране перерастет в гражданскую войну. Глава государства дал интервью испанскому телеканалу LaSexta, выдержки из которого были приведены в преддверии показа.

Мадуро спросили о том, какова вероятность того, что ситуация в Венесуэле завершится гражданской войной. "Сегодня никто бы не смог с уверенностью сказать ответ на этот вопрос, — отметил он. — Все зависит от уровня безумия и агрессивности северной империи".

Президент также добавил, что "народ [республики] уже вооружается".

"В случае локального, регионального или национального конфликта, народ знает, куда идти, что делать, как защищать", — уточнил он.

Глава государства заверил, что в Венесуэле не задерживают журналистов. По его словам, речь идет о монтаже. Как он отметил, имела место "ситуация проверки", которую превратили в новость о том, что "диктаторский режим Мадуро преследует журналистов".

"В Венесуэле существует полное применение свободы слова", — сказал президент.

Комментируя требование ряда стран ЕС объявить о проведении президентских выборов, Мадуро отметил:

"Мы не принимаем ничьих ультиматумов".

"Это как если бы я сказал ЕС: "Даю вам семь дней, чтобы признать республику Каталония, в противном случае мы примем меры", — подчеркнул он. — Международная политика не может базироваться на ультиматумах".

Президент также подверг критике политику главы правительства Испании Педро Санчеса в отношении латиноамериканской республики. Мадуро назвал премьера королевства "лицемером", который не должен "давать уроки Венесуэле".