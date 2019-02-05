Президент Украины Пётр Порошенко готов приказать Госпогранслужбе не впускать в страну российских наблюдателей на выборы главы государства, которые состоятся 31 марта.
«Гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен», — сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.
Кроме того, всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» призвала Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не регистрировать наблюдателей с российскими паспортами, так как они могут дискредитировать избирательный процесс в стране.
Ранее News.ru писал о том, что Верховная рада Украины внесла на рассмотрение законопроект об ограничении допуска наблюдателей из Российской Федерации на выборы президента. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Украины Ирина Геращенко. Согласно документу, Киев пустит россиян на выборы только после «возвращения» Крыма.