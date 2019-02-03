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Савченко хочет пойти на выборы без денег 

News.ru + ещё 2 40 минут назад
Фото: Ovsyannikova Yulia/Global Look Press
Вера Савченко подала за свою сестру Надежду Савченко документы в Центризбирком для регистрации в качестве кандидата на выборы президента Украины. Однако она не заплатила требуемый залог в 2,5 млн гривен.
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Отсутствие денег политик аргументировала основным законом страны, в котором нет подобного требования, передаёт «РБК-Украина». Также собрать необходимые средства не было физической возможности из-за банковских задержек.
«Банк открывал нам счёт 26 дней, а открыл за сутки до завершения сбора средств. Поэтому шанса нам не оставили», — заявила Вера Сваченко.
Ранее News.ru сообщал о выдвижении Надежды Савченкодля участия в выборах президента Украины. Женщина находится под стражей и обвиняется в организации госпереворота. Бывшую лётчицу продвигают её соратники по Общественно-политической платформе Надежды Савченко.
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