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Мадуро объявил о начале сбора подписей против военной интервенции 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте сбора подписей против военного вмешательства, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Также в Великобритании могут ввести санкции против Венесуэлы.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также многие страны Латинской Америки и Евросоюза. Россия выразила поддержку Мадуро.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , ЕС , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , Великобритания
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