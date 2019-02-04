Мадуро объявил о начале сбора подписей против военной интервенции

Ранее сообщалось, что страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Также в Великобритании могут ввести санкции против Венесуэлы.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также многие страны Латинской Америки и Евросоюза. Россия выразила поддержку Мадуро.