Порошенко подал в ЦИК Украины документы для регистрации кандидатом в президенты

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в воскресенье, 3 февраля, подал документы в ЦИК страны для регистрации кандидатом на пост главы государства. Об этом рассказал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко «В этот праздничный день Пётр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты», — сообщил он в Facebook. Ранее стало известно, что в Центральную избирательную комиссию Украины подали документы для регистрации более 70 кандидатов в президенты страны. 31 января сообщалось, что президентский рейтинг на Украине возглавил шоумен Владимир Зеленский , в поддержку которого выступили 19% респондентов. При этом 80% граждан Украины испытывают недовольство деятельностью нынешнего главы Украины Петра Порошенко. Также бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у Порошенко нет шансов остаться у власти после выборов в стране.