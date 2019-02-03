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Порошенко подал в ЦИК Украины документы для регистрации кандидатом в президенты 

RT на русском 55 минут назад
Фото: Reuters
Действующий президент Украины Пётр Порошенко в воскресенье, 3 февраля, подал документы в ЦИК страны для регистрации кандидатом на пост главы государства. Об этом рассказал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
«В этот праздничный день Пётр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты», — сообщил он в Facebook.
Ранее стало известно, что в Центральную избирательную комиссию Украины подали документы для регистрации более 70 кандидатов в президенты страны.
31 января сообщалось, что президентский рейтинг на Украине возглавил шоумен Владимир Зеленский, в поддержку которого выступили 19% респондентов. При этом 80% граждан Украины испытывают недовольство деятельностью нынешнего главы Украины Петра Порошенко.
Также бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у Порошенко нет шансов остаться у власти после выборов в стране.
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В мире , Украина , Святослав Цеголко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Николай Азаров , Центризбирком России
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