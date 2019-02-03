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Трамп не согласен с разведкой по иранскому вопросу 

News.ru 31 минуту назад
Фото: Ron Sachs/Global Look Press
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не доверяет данным, которые ему предоставила разведывательная служба. Она сообщала, что Иран соблюдает соглашение о ядерной программе.
Глава государства считает, что не обязан всегда соглашаться с разведкой, сказал он в интервью каналу CBS. Он вспомнил ситуацию, которая произошла с Джорджем Бушем-младшим: ему спецслужба сообщила о наличии у Ирака всех типов оружия массового поражения.
«Эти сотрудники разведки абсолютно не понимали, что делали, и ввязали нас в войну, в которой нам никогда и не нужно было участвовать», — сказал он.
Ранее News.ru сообщал, что «хвастливый» Иран разозлил Нетаньяху. Именно так политик охарактеризовал Исламскую Республику после презентации новой ракетыдальнего действия «Ховейзе». Лидер пообещал, что Иерусалим продолжит «всеми силами» бороться с Тегераном.
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В мире , США , Джордж Буш , Дональд Трамп , CBS , Иран
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