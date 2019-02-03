Трамп не согласен с разведкой по иранскому вопросу

Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не доверяет данным, которые ему предоставила разведывательная служба. Она сообщала, что Иран соблюдает соглашение о ядерной программе. Глава государства считает, что не обязан всегда соглашаться с разведкой, сказал он в интервью каналу CBS . Он вспомнил ситуацию, которая произошла с Джорджем Бушем-младшим : ему спецслужба сообщила о наличии у Ирака всех типов оружия массового поражения. «Эти сотрудники разведки абсолютно не понимали, что делали, и ввязали нас в войну, в которой нам никогда и не нужно было участвовать», — сказал он. Ранее News.ru сообщал, что «хвастливый» Иран разозлил Нетаньяху. Именно так политик охарактеризовал Исламскую Республику после презентации новой ракетыдальнего действия «Ховейзе». Лидер пообещал, что Иерусалим продолжит «всеми силами» бороться с Тегераном.