ЦИК Украины зарегистрировала 28 кандидатов в президенты

Центризбирком Украины зарегистрировал 28 человек как кандидатов в президенты, еще 22 получили отказ. Всего, как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, пока подано 74 заявки.

Согласно информации украинского телеканала, в воскресенье документы подали еще три человека, в том числе некий Андрей, который принес только паспорт. Он настоятельно потребовал его зарегистрировать, из-за чего сотрудники ЦИК даже вызвали полицию.

Подать документы для участия в выборах можно до полуночи 3 февраля (01:00 4 февраля по московскому времени).

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря прошлого года. После окончания подачи документов у Центризбиркома есть пять дней, чтобы рассмотреть и зарегистрировать кандидатов.