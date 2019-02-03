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ЦИК Украины зарегистрировала 28 кандидатов в президенты 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центризбирком Украины зарегистрировал 28 человек как кандидатов в президенты, еще 22 получили отказ. Всего, как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, пока подано 74 заявки.
Согласно информации украинского телеканала, в воскресенье документы подали еще три человека, в том числе некий Андрей, который принес только паспорт. Он настоятельно потребовал его зарегистрировать, из-за чего сотрудники ЦИК даже вызвали полицию.
Подать документы для участия в выборах можно до полуночи 3 февраля (01:00 4 февраля по московскому времени).
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря прошлого года. После окончания подачи документов у Центризбиркома есть пять дней, чтобы рассмотреть и зарегистрировать кандидатов.
Самый высокий рейтинг на сегодняшний день у комика Владимира Зеленского (19%), объявил о решении баллотироваться в президенты за минуты до наступления 2019 года. Ему немного уступает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 18,2%. На третьем месте действующий президент Петр Порошенко с поддержкой 15,1%.
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Комментарии
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России
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