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Болтон рассказал о предательстве ключевых генералов Венесуэлы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 69 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с утверждением, что ключевые генералы Венесуэлы якобы начали переговоры с оппозицией за спиной у президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.
По словам помощника президента США по национальной безопасности, «ключевые генералы и политики, поддерживающие Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией», передает ТАСС.
«Президент [Мадуро] этого не видит, это происходит неочевидно. Однако они ведут переговоры», — заявил Болтон в интервью телеканалу Fox News.
Он также выступил с утверждением, что верхушку вооруженных сил Венесуэлы якобы поразила коррупция. «В Венесуэле насчитывается 2 тыс. генералов. Это больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых», — сказал Болтон.
Помощник президента США по национальной безопасности рассказал также, что несколько раз обсуждал с главой Белого дома Дональдом Трампом возможность военной интервенции США в Венесуэлу.
«Мы говорили об этом с президентом несколько раз. Он очень интересуется этим», — сказал Болтон.
Однако, по сведениям телеканала, Трамп не рискнул приказать Пентагону приступить к подготовке военных операций в отношении Венесуэлы.
Напомним, в среду Соединенные Штаты призвали венесуэльскую армию присягнуть самопровозглашенному «президенту» Венесуэлы Хуану Гуайдо. Глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз предостерег США от любого силового вмешательства в Венесуэле.
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Комментарии4
В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Джон Болтон , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Пентагон , НАТО , Fox News , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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