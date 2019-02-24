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Гуайдо выступил с обращением к мировому сообществу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 222 24 февраля 2019
Фото: Reuters
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал международное сообщество рассмотреть все варианты «освобождения» южноамериканской республики.
Гуайдо объявил, что «внутреннее и внешнее давление играют ключевую роль для освобождения» Венесуэлы, передает ТАСС.
«Сегодняшние события вынуждают меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что мы должны допускать все варианты для освобождение нашей родины, которая борется и продолжит бороться», — заявил лидер венесуэльской оппозиции.
Напомним, накануне президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась и за месяц дестабилизации оппозиция ничего не добилась.
После этого венесуэльская оппозиция обвинила сторонников президента Николаса Мадуро в «резне венесуэльцев», а также в сожжении «гуманитарной помощи» на границе.
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