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Гуайдо обвинил власти Венесуэлы в отсутствии в стране электричества 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 385 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что рекордное по продолжительности отключение электричества на большей части Венесуэлы является «подтверждением неэффективности узурпатора», под которым он имеет в виду действующего президента республики Николаса Мадуро.
По словам Гуайдо, отсутствие электричества на большей части Венесуэлы стало рекордным по продолжительности, передает ТАСС.
«22 штата без света. Шесть часов без света, в Каракасе это рекорд. Хаос, тревога и возмущение», — заявил лидер венесуэльской оппозиции.
По его мнению, авария стала «подтверждением неэффективности узурпатора», под которым он имеет в виду действующего главу государства Николаса Мадуро.
При этом он выразил мнение, что «восстановление сферы энергоснабжения и страны лежит через прекращение узурпации».
Накануне вечером столица Венесуэлы, аэропорт Каракаса и более 20 штатов южноамериканской страны остались без света из-за аварии.
По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране.
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Комментарии4
В мире , Латинская Америка , Происшествия , Венесуэла , Колумбия
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