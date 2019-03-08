Гуайдо обвинил власти Венесуэлы в отсутствии в стране электричества

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что рекордное по продолжительности отключение электричества на большей части Венесуэлы является «подтверждением неэффективности узурпатора», под которым он имеет в виду действующего президента республики Николаса Мадуро.

По словам Гуайдо, отсутствие электричества на большей части Венесуэлы стало рекордным по продолжительности, передает ТАСС.

«22 штата без света. Шесть часов без света, в Каракасе это рекорд. Хаос, тревога и возмущение», — заявил лидер венесуэльской оппозиции.

По его мнению, авария стала «подтверждением неэффективности узурпатора», под которым он имеет в виду действующего главу государства Николаса Мадуро.

При этом он выразил мнение, что «восстановление сферы энергоснабжения и страны лежит через прекращение узурпации».

Накануне вечером столица Венесуэлы, аэропорт Каракаса и более 20 штатов южноамериканской страны остались без света из-за аварии.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране.