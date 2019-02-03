Грузия упразднила выпускные экзамены в школах

Министерство образования Грузии определило новые правила выдачи школьных аттестатов. С 2018—2019 учебного года учащиеся 11-х и 12-х классов не будут сдавать выпускные экзамены.

Для получения аттестата о среднем образовании учащиеся должны будут получить 5 и более баллов по десятибалльной системе по всем предметам. Ученики, которые в предыдущее года не смогли сдать экзамены, также смогут получить аттестаты, если имеют по всем дисциплинам соответствующие баллы.

Получившие документы о среднем образовании школьники смогут пройти регистрацию с целью приёма в профессиональные и высшие учебные заведения как в 2019 году, так и в последующие годы.

Отмена экзаменов направлены на усиление роли школы в системе образования, сообщает «Инетрфакс».

Ранее News.ru писал, что семиметровый памятник открыли перед зданием Медицинского университета в столице Грузии Тбилиси. Он представляет собой Солнце, символизирующее движущую силу Земли.