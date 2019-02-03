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Грузия упразднила выпускные экзамены в школах 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Stefano Guidi/Global Look Press
Министерство образования Грузии определило новые правила выдачи школьных аттестатов. С 2018—2019 учебного года учащиеся 11-х и 12-х классов не будут сдавать выпускные экзамены.
Для получения аттестата о среднем образовании учащиеся должны будут получить 5 и более баллов по десятибалльной системе по всем предметам. Ученики, которые в предыдущее года не смогли сдать экзамены, также смогут получить аттестаты, если имеют по всем дисциплинам соответствующие баллы.
Получившие документы о среднем образовании школьники смогут пройти регистрацию с целью приёма в профессиональные и высшие учебные заведения как в 2019 году, так и в последующие годы.
Отмена экзаменов направлены на усиление роли школы в системе образования, сообщает «Инетрфакс».
Ранее News.ru писал, что семиметровый памятник открыли перед зданием Медицинского университета в столице Грузии Тбилиси. Он представляет собой Солнце, символизирующее движущую силу Земли.
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В мире , Кавказ , Грузия
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