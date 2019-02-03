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Трамп отказался встречаться с Мадуро 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что венесуэльский лидер Николас Мадуро просил его о встрече, но он отказался.
"Он просил о встрече, но я отказался, потому что мы далеко зашли в этом процессе. Там есть молодой и энергичный молодой человек, но есть и другие люди в той же самой группе… — если вы говорите о демократии — это действительно демократия в действии", — заявил Трамп в ответ на вопрос журналистки телеканала о том, будет ли он устраивать переговоры с Мадуро, чтобы попросить его уйти.
Трамп отметил, что Мадуро хотел встретиться с ним несколько месяцев назад.
"Тогда я решил, что не буду (проводить встречу — ред.), потому что в Венесуэле происходило столько ужасных вещей… Это была самая богатая страна в той части света", — заявил Трамп. Он добавил, что "сейчас мы видим бедность, страдание, преступность и все другие вещи, происходящие там".
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
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Комментарии2
В мире , США , Николас Мадуро , Дональд Трамп , CBS
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