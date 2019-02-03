Трамп допустил применение военной силы в Венесуэле

Также он сообщил, что отказался встречаться с легитимным президентом латиноамериканской страны Николасом Мадуро , передает ТАСС

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, отвечая на вопрос о своем отношении к возможному военному вмешательству США, заявил, что народ страны хотел бы оказать «любое возможное давление» на Мадуро, но добавил, что военного сценария никто не желал бы.

Москва предостерегала Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле.