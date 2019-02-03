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Порошенко пообещал Епифанию независимость 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Действующий украинский президент считает незыблемым принцип независимости церкви от государства. Об этом Петр Порошенко заявил после интронизации предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Мероприятие прошло в воскресенье в Киеве.
Говоря о недавно зарегистрированной православной церкви Украины (ПЦУ), Порошенко сослался на конституцию и пообещал, что в стране не будет госцеркви. Главный акцент во взаимодействии церкви и государства украинский лидер предлагает делать на "взаимном уважении и партнерстве". И видит "широкое поле" для сотрудничества власти и ПЦУ, сообщает "Интерфакс".
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