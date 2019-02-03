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В Киеве прошла интронизация Епифания 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В киевском Софийском соборе прошла церемония интронизации главы новой церкви Украины Епифания.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что в церемонии принимали участие первые лица Украины, в частности, президент Украины Пётр Порошенко с супругой. При этом бывший глава неканонического Киевского патриархата Филарет не пришёл на мероприятие из-за проблем со здоровьем.
Ранее сообщалось, что большинство монастырей Афона проголосовало против того, чтобы принимать участие в интронизации главы новой церкви Украины Епифания.
15 декабря 2018 года в Киеве прошёл собор, на котором была учреждена независимая от Московского патриархата церковь. 6 января патриарх Варфоломей вручил главе новой церкви томос об автокефалии.
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