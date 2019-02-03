«На Украине»: в ООН поучили русскому языку

В ООН пояснили, почему правильно писать «на Украине»

ООН объяснили, почему правильно говорить «на Украине » а не «в Украине». В организации напомнили, что русский язык — один шести официальных языков ООН, потому там руководствуются правилами этого языка.

В русскоязычном аккаунте Организациии объединенных наций в твиттере дали объяснение, почему правильно писать «на Украине» а не «в Украине».

— На Украине вторая по масштабам эпидемия СПИДа, надо что-то делать…

— В УКРАИНЕ, КЛЯТЫЙ МОСКАЛЬ!

(кроме шуток, откройте реплаи) https://t.co/iX4vtEr0wp— Нерезидент (@neresident) 2 февраля 2019 г. Очередная волна критики и ругани в соцсети было вызвано постом ООН об эпидемии СПИДа в Европе, в котором перед Украиной стоял предлог «на».

Использование русского языка в ООН (одного из шести официальных языков Организации) регулируется литературными нормами современного русского языка, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут НА Украине— ООН (@UnitedNationsRU) 2 февраля 2019 г.

В ответ на это в аккаунте ООН появилось сообщение о том,

что выбор соответствующего предлога регламентируется нормами русского языка — одного из шести официальных языков ООН.

«Использование русского языка в ООН (одного из шести официальных языков Организации) регулируется литературными нормами современного русского языка, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут НА Украине», — говорится в ответе.

Вялотекущие споры о том, как правильно говорить, «на Украине» или «в Украине», обострилась в первые месяцы 2014 года на фоне событий на Украине. В ответ на призывы употребления предлога «в», российские филологи заявляют о правильности употребления предлога «на».

«Произношение «на Украине» сложилось исторически, — рассказывал тогда «Газете.Ru» доктор филологических наук, доктор педагогических наук, профессор Юрий Прохоров. — Есть теория такая популярная, но многими не принимаемая, что «на Украине» говорят в русском русском, а «в Украине» — в русском украинском».

По его словам, проблема возникла только тогда, когда ее перевели на политический уровень.

В 1993 году правительство Украины потребовало признать нормативным вариант «в Украину». Тем самым, по мнению украинских властей, разрывалась не устраивавшая их этимологическая связь конструкций «на Украину» и «на окраину».

На днях власти Турции в связи с обращением посольства Украины приняли решение убрать сведения о российском происхождении жены османского султана Сулеймана Великолепного Роксоланы со стенда возле ее усыпальницы в Стамбуле. С таким утверждением выступило в субботу посольство Украины в Турции.

«Постепенно восстанавливаем историческую правду: после обращения посольства Украины турецкая сторона удалила текст надписи о якобы российском происхождении жены Султана I Роксоланы возле ее усыпальницы возле мечети Сулеймание в Стамбуле», — говорится в записи украинского диппредставительства в твиттере.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмутился тем, что на украинском телевидении в новогоднюю ночь показывали слишком много советских фильмов. Как написал дипломат на своей странице в фейсбуке, он готовил домашний майонез и смотрел телевизор. «Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая — их все же меньше», сказал он.

При этом министр верит, что за прошедший год украинцы стали «немного менее советскими».

Публицист и политолог Анатолий Вассерман прокомментировал заявление главы МИД Украины, отметив, что «Климкин — яркий пример того, как ведут себя люди, настроенные против своего народа».

Тем временем Украина запретила ввоз на свою территорию одной из книг советского писателя Сергея Довлатова . Об этом сообщил на своем сайте госкомитет телевидения и радиовещания страны. Причиной попадания книги в украинский черный список стало то, что в предисловии упоминается российский актер Сергей Безруков, внесенный на Украине в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Помимо произведения Довлатова, по схожим причинам под санкции попали еще 12 книг, однако лишь этот текст был запрещен для ввоза по столь косвенной причине.

«Эксперты обратили внимание на то, что уже не первый раз российские издатели, выпуская книги авторов, которые ничего общего не имеют с идеями «русского мира», в предисловиях к ним пропагандируют имперскую идеологию и ее апологетов. Такие провокации стали типичными в условиях гибридной войны, которую ведет против Украины Российская Федерация», — говорится в сообщении комитета.

Среди другой литературы, которая была запрещена ко ввозу на территорию страны — книга Никиты Непряхина «Убеждай и побеждай: секреты эффективной аргументации», так как в ней в качестве примера приводятся цитаты вождей СССР Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

За 2018 год государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение о запрете к показу на территории страны 139 фильмов и сериалов.

В конце декабря президент Украины Петр Порошенко признался, что до 31 года не говорил на украинском языке. Во время встречи президент говорил по-украински и заявил, что является ярким примером того, как русскоязычный человек может перейти на украинский.