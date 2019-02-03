Илон Маск ответил на русский мем

Украинские журналисты спросили у американского предпринимателя «Как тебе такое, Илон Маск » и получили ответ. Для этого они опубликовали фотографию электромобиля Tesla в селе Марс Черниговской области.

«Вау, круто», — написал Маск.

Ранее News.ru сообщал, что глава Tesla Илон Маск принял решение уволить 7% сотрудников. Всех, кому предстоит уйти, он поблагодарил за вклад в общее дело. Инженер отметил, что 2018 год был одновременно и самым успешным, и самым сложным в истории компании.