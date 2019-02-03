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Илон Маск ответил на русский мем 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские журналисты спросили у американского предпринимателя «Как тебе такое, Илон Маск» и получили ответ. Для этого они опубликовали фотографию электромобиля Tesla в селе Марс Черниговской области.
Мнение изобретателя спросили сотрудники «Украинской правды» в Twitter. Он отреагировал коротко.
«Вау, круто», — написал Маск.
Ранее News.ru сообщал, что глава Tesla Илон Маск принял решение уволить 7% сотрудников. Всех, кому предстоит уйти, он поблагодарил за вклад в общее дело. Инженер отметил, что 2018 год был одновременно и самым успешным, и самым сложным в истории компании.
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В мире , Автоспорт , Криминал , Политика , Происшествия , США , Илон Маск , Украинская правда
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