Японцы поставили крест на Курилах и Абэ

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Японцы не верят в окончание спора с РФ за острова при Абэ 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Более 88% жителей Японии считают, что во время премьерства Синдзо Абэ стране не удастся решить проблему с так называемыми северными территориями, которые включают в себя острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Итоги масштабного опроса показали, что в урегулирование ситуации верят лишь 7,3% японцев.
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При этом общий уровень правительство увеличился на 2,2%, составив 45,6%, передаёт агентство Kyodo.
Ранее News.ru писал, что 93% россиян, проживающих на Курилах, считают притязания Японии на эти территории неприемлемыми. В целом по стране так же думают только 77% граждан.
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