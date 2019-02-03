Японцы поставили крест на Курилах и Абэ

Японцы не верят в окончание спора с РФ за острова при Абэ

Более 88% жителей Японии считают, что во время премьерства Синдзо Абэ стране не удастся решить проблему с так называемыми северными территориями, которые включают в себя острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Итоги масштабного опроса показали, что в урегулирование ситуации верят лишь 7,3% японцев.

При этом общий уровень правительство увеличился на 2,2%, составив 45,6%, передаёт агентство Kyodo.

Ранее News.ru писал, что 93% россиян, проживающих на Курилах, считают притязания Японии на эти территории неприемлемыми. В целом по стране так же думают только 77% граждан.