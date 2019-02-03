Главы США и Китая планируют встречу во Вьетнаме 

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин рассматривают возможность проведения встречи во вьетнамском приморском городе Дананг 27−28 февраля. Целью встречи станет заключение торговой сделки между странами.
В Китае заявляют, что обе стороны имеют чёткую дорожную карту для будущих переговоров. Об этом сообщила газета South China Mourning Post со ссылкой на осведомленный источник.
Возможную встречу глав США и Китая ранее упомянул Трамп во время визита в Вашингтон делегации КНР. Для заключения сделки, по словам президента США, ему потребуется одна или две личные беседы с Цзиньпином.
Ранее News.ru сообщал, что США и Китай пришли к «промежуточному» перемирию в двусторонней торговле. Об этом заявил на встрече с Трампом вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Речь идёт о согласии китайской стороны сократить торговый дисбаланс и наращивать импорт американской сельхозпродукции и энергоносителей.