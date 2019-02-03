Главы США и Китая планируют встречу во Вьетнаме

В Китае заявляют, что обе стороны имеют чёткую дорожную карту для будущих переговоров. Об этом сообщила газета South China Mourning Post со ссылкой на осведомленный источник.

Возможную встречу глав США и Китая ранее упомянул Трамп во время визита в Вашингтон делегации КНР. Для заключения сделки, по словам президента США, ему потребуется одна или две личные беседы с Цзиньпином.